Préparatifs d’inauguration de l’aéroport de Saint Louis: Alioune Sarr a effectué une visite dans le site Dans le cadre des préparatifs de l’inauguration de l’aéroport de Saint-Louis par le Président de la République Macky Sall, prévue le 14 Juillet 2022 , le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a effectué une visite dans le site de ladite infrastructure, ce jeudi 07 Juillet 2022.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juillet 2022 à 19:48 | | 0 commentaire(s)|

L'objectif de cette visite est de s'assurer, de visu, que toutes les dispositions sont prises pour son inauguration par Le Chef de l'Etat. Il s'est réjoui du niveau satisfaisant de la préparation et a saisi l'occasion pour adresser ses félicitations à tous les services de l'Etat, pour leurs diligences dans la conduite du projet.



D’un cout global de plus de 23 milliards de FCfa, l’aéroport de Saint-Louis sera doté d’une piste de 2500 m de long et 45 m de large. Des équipements modernes seront installés pour permettre aux techniciens de faire leur travail dans les meilleures conditions. Les travaux de l’aéroport de Saint-Louis portent sur : l’élargissement des pistes, bandes de piste et mur de clôture, la tour de contrôle, le bloc technique, la station météorologique, les équipements de navigation aérienne, le balisage, l’aérogare passagers, le hangar de stockage des équipements et des véhicules, le bâtiment anti-incendie, les équipements divers, les cuves à kérosène et camion-citerne pour l'approvisionnement des avions, entre autres avec un Boeing 737 300 comme avion de référence.



L’infrastructure assurera toutes les conditions de confort et de commodités et présentera tous les critères de qualité, de sécurité et de sureté.



D'après le communiqué, cette importante infrastructure servira de support aux secteurs touristique, minier, agricole et générera des emplois directs et indirects pour contribuer au développement socio-économique de toute la région.



Pour rappel, le projet entre dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS), une des trois composantes du Projet phare de relance du Hub aérien sous régional du Plan Sénégal Emergent (PSE), avec la mise en service et le développement de l’Aéroport International Blaise Diagne ainsi que la compagnie aérienne nationale Air Sénégal SA et son développement





