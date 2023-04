Préparatifs de la Tabaski 2023 : Ziguinchor a besoin de 23 000 moutons, l'année dernier 6 000 têtes ont manqué...

«Les besoins sont estimés à 23 000 mille moutons pour la région de Ziguinchor», affirme le directeur régional de l’élevage, Mohamed Moustapha Sarr. Il confirme tout de même que toutes les dispositions sont prises allant des sites d’accueil, à l’accompagnement des forces de défense et de sécurité et les municipalités concernées.



«Cette édition c’est plus ou moins les mêmes dispositions, à savoir la pré¬paration pour l’aménagement des sites comme celui que nous avons ici, le site d’Alwar, dans le département de Ziguinchor et Château d’eau à Bignona. Il y a aussi la Senelec et l’hydraulique qui sont impliquées dans ce travail. Mais aussi la mairie pour la mise en place de l’électricité, de l’eau et de la sécurité.



En outre, il faut que le nettoyage soit aussi pris en compte pour une bonne Tabaski. Mais il y a aussi les forces de défense et de sécurité qui vont aussi appuyer les opérateurs économiques qui jouent un rôle important dans l’approvisionnement en moutons pour la région», a dit M. Sarr.



En 2022, Ziguinchor qui avait un besoin de 23 000 moutons n’a pu recevoir que 17 000 têtes.

Bes Bi