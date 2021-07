Préparatifs de la Tabaski: Abdoulaye Khouma à Médina Baye, pour offrir des moutons à des guides religieux Dans le cadre des préparatifs de la Tabaski, Abdoulaye Khouma, responsable de l’APR à Kaolack, a entrepris des actions de grâce envers des autorités religieuses musulmanes. C’est ainsi qu’il entamé des offres de moutons destinées à des guides religieux. A Médina Baye, il a remis en geste symbolique, un bélier à leur Khalife général, Serigne Mahi Ibrahima Niass, recueillant ses prières et encouragements pour son engagement et les actions sociales posées…

