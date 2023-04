Préparatifs de la fête de la Korité: L'État a mis en place un marché d'intérêt national des denrées de première nécessité Les préparatifs de la fête de la Korité ont bien débuté sur l’étendue du territoire national. Mais, les Sénégalais sont confrontés à un problème majeur, dont la flambée des prix de l'oignon, de la pomme de terre et d'autres denrées de première nécessité.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2023 à 04:06 | | 0 commentaire(s)|

La hausse soudaine des prix a rendu les préparatifs de la fête plus difficiles pour de nombreuses familles qui font face à des budgets plus serrés.



Ainsi, l'État pour aider à résoudre ce problème, a mis en place un marché d'intérêt national où les denrées de première nécessité sont vendues à des prix abordables pour les consommateurs.



Cette initiative a été saluée par de nombreuses personnes qui ont souligné l'importance de la prise en charge de l'État pour les fêtes religieuses et la vie quotidienne des citoyens.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook