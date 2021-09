Préparatifs du Magal 2021 :La Fondation du Port de Dakar chez Serigne Mountakha A l’instar de beaucoup de démembrements de l’Etat, le Port Autonome de Dakar (Pad) a apporter sa contribution à l’organisation du Grand Magal 2021. La délégation du Pad, à travers sa Fondation, a été conduite par le Directeur Général du Port autonome de Dakar, par ailleurs président du Conseil de la Fondation Pad.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Septembre 2021 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

La Fondation Pad a remis au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, un important lot d’équipements constitué de motopompes de grande capacité, pour lutter contre les inondations, ainsi que des dispositifs sanitaires pour maîtriser les risques liés à la Covid-19.



Au sortir de l’audience, la délégation du Pad s’est rendue chez le nouveau Khalife Général des Baye Fall, Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, pour présenter ses condoléances suite au décès de son frère Serigne Cheikh Dieumb Fall, et solliciter des prières pour le Port autonome de Dakar et sa Fondation.





