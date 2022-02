Préparatifs pour un bon Magal de Kazu Rajab: La problématique de l’eau au cœur des échanges

La problématique de l’approvisionnement correct en eau reste toujours d’actualité. Pour dire que lors du Comité régional de développement (Crd) consacré à l’organisation du Magal de Kazu Rajab tenu lundi, cette question a été au cœur des échanges, pendant presque plus de deux tours d’horloge.



C’est ainsi que le maire de la commune de Touba, Abdou Lakhat Kâ, a rappelé que pour le Crd du grand Magal de Touba dernier, les discussions étaient également axées sur cette question et rien n’est encore résolu. Alors que, poursuit-il, la commune avait injecté une enveloppe de 250 millions de francs Cfa.



En ce sens, précise-t-il, « seules des installations de châteaux d’eau de 500 mètres cubes pourront régler le problème. Les forages de Touba ont un problème technique. La problématique de l’eau à Touba, a besoin de solutions définitives et non provisoires. La commune a dépensé 250 millions de francs Cfa lors du dernier grand Magal de Touba et nous sommes toujours au point de départ ».



De même, le Gouverneur de région a fait remarquer que la question de l’eau à Touba est une problématique centrale. Et, Gorgui Mbaye de poursuivre : « La problématique de l’eau à Touba est assez lourde.Il y a un ensemble de problèmes qui demande une réflexion stratégique avec toutes les parties prenantes, parce que cette question demande une solution pérenne et cela demande beaucoup de moyens. A chaque fois qu’il y a un grand évènement, le problème de l’eau revient sur la table. Mais, nous allons demander au gouvernement de venir au chever de Touba, pour régler définitivement la problématique de l’approvisionnement correct en eau ».



Revenant sur la réussite de l’évènement, le sous-préfet de Ndam, Babacar Ibra Mar, a signalé que le Comité d’organisation a besoin de 15 camions-citernes et de 15 bâches d’eau. Mais aussi, dit-il, la réparation des forages qui ont une baisse de débit, à savoir ceux de Gouy Mbinde, Féteau, Touba Ndiarème, Sahm, Arafina, F- 8 et Darou Marnane 2, ainsi que celui de Darou Mousthy, qui ne marche plus.



En effet, pour ce qui est des camions-citernes et des bâches d’eau, l’Ofor a pris l’engagement de les mettre à la disposition du Comité d’organisation la veille, le jour de Magal et le lendemain.



Outre la question relative à l’approvisionnement correct, celles de la santé, de l’assainissement, de l’électricité, entre autres, ont été également évoquées. En ce sens, l’autorité administrative a annoncé que 15 postes médicaux avancés, avec suffisamment de médicaments, seront installés et un poste au niveau de la Grande mosquée, pour régler les situations de crise.



Aussi, ajoute-t-il, le Samu de Touba sera opérationnel, avant d’ajouter qu’ils se sont préparés avec suffisamment d’ambulances. « Le Dahira Mouhadimatoul Hitma, chargé de la gestion de la mosquée, a, lui, pris l’engagement de mettre des masques et des gels au niveau de tous les lieux de grande affluence », souligne-t-il.



Selon lui, la demande en énergie est importante parce que cela impacte le fonctionnement des forages. Par rapport à l’assainissement, le comité a besoin de 10 camions de vidange mais 6 seront mis à leur disposition et des bacs à ordures. Toutefois, Gorgui Mbaye est d’avis que tout le monde est animé par le fait d’avoir un Magal de Kazu Rajab réussi. Et Serigne Ahmadou Badawi Fallilou Mbacké a fait savoir qu’ils sont rassurés par les engagements des différents chefs de service, pour assurer la réussite de l’évènement.













Le Quotidien