Préparation Mondial 2018: Les "Lionnes" du basket retrouvent la Tanière ce vendredi!

Début ce vendredi, du stage de préparation de l’équipe nationale féminine de Basketball du Sénégal. Ainsi, la préparation se fera entre le Sénégal et la France.



Après Dakar, l’équipe nationale féminine de Basket va s’envoler pour la France le jeudi 6 septembre. « Pour l’instant, c’est ce qui est retenu. Après l’étape de Dakar, elles se rendront en France avec au menu de cette préparation, des matchs amicaux contre des équipes américaines, françaises et canadiennes ».



Pour ce regroupement, 24 joueuses ont été convoquées. Pour rappel, le Sénégal est logé dans le groupe D avec les USA, la Chine et la Lettonie.





