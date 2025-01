Préparation de la 145e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye : Dr. Ibrahima Sy a présenté le dispositif sanitaire mis en place Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr. Ibrahima Sy, accompagné de ses collaborateurs et des autorités administratives, s'est rendu dans la cité religieuse pour présenter le dispositif sanitaire mis en place en préparation de la 145e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, qui se tiendra du 30 au 31 janvier 2025.

Dr. Ibrahima Sy a visité l’hôpital Philippe Maguilène Senghor, avant de se rendre à Yoff chez les foyers religieux, où il a échangé avec le porte-parole du Khalife général des Layènes et les membres du comité d'organisation.



Ce geste effectué par le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, a été hautement salué par les autorités religieuses de la communauté Layène.





