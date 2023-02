Préparation du 8e Forum international sur la finance islamique : Une journée « Dakar international Fintech day » prévue le 27 février prochain

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Février 2023 à 17:52 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, en partenariat avec Its (International Turnkey Systems), le numéro un mondial dans les logiciels bancaires adapté à la Finance islamique, basé au Koweït, la journée désire explorer les opportunités de la Fintech Islamique entre digitalisation, Blockchain et Intelligence Artificielle, une des plénières prévues au Forum de Juin prochain.



«Les parties prenantes que sont les banques, institutions de microfinances, compagnies d’assurance, le gouvernement et les start-up de la Fintech, exploreront l’opportunité pour l’Afrique en général et pour le Sénégal en particulier, d’utiliser le levier de la digitalisation en tenant compte de la jeunesse notoire de nos populations, en vue de franchir les étapes de développement sur d’autres secteurs grâce à la technologie », lit-on dans le document.



La même source renseigne que le 8ème Forum sur la finance islamique de juin 2023, rendez-vous annuel des décideurs du monde économique et financier de l’Afrique de l’Ouest sur le secteur, a pour thème : «Les opportunités de financement islamique pour le secteur de l’énergie et de la souveraineté alimentaire ». En plus des deux plénières qui seront consacrées respectivement au financement islamique pour le secteur de l’énergie ; et pour la souveraineté alimentaire, ce 8ème Forum va comporter également, comme pour les précédentes éditions, une plénière sur la Fintech Islamique, secteur à forte croissance dans la sous-région.



Adou Faye





Source : En prélude au 8ème Forum international sur la Finance islamique de l’Afrique de l’Ouest, prévu les 12 et 13 Juin prochain sous la présidence effective du Président Macky Sall et du Président de la Banque islamique de développement, l’Institut africain de finance islamique (Aiif) organise une journée «Dakar international Fintech Day » le Lundi 27 février 2023 à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/Preparation-du-8eme-Forum-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook