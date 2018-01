Préparation du Mondial 2018 - Abdoulaye Seydou Sow (FSF) : « Le Sénégal va jouer en mars et 2 à 3 matchs à partir du 20 mai » En marge de la finale de son tournoi qu’il organise chaque année à Kaffrine, son terroir de cœur, le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Seydou Sow, est revenu sur les matchs amicaux que l’équipe nationale doit livrer dans le cadre de la préparation du Mondial 2018.

Il est évident qu’il y en aura. Bien entendu, au mois de mars il y a une date FIFA (19-27 mars), une date à laquelle nous allons jouer. Il y a aussi la période à partir du 20 mai 2018, où tous les joueurs seront libérés pour la préparation de la Coupe du monde. De cette période jusqu’au 14 juin, date à laquelle nous devons rallier Moscou, il est évident que nous aurons des matchs amicaux.



Maintenant, nous sommes dans la phase de discussions avec certains pays. Le président Senghor en a parlé, il y a un certain nombre de pays qui nous avaient sollicités, mais nous aussi, nous analysons, nous écoutons l’entraîneur, nous écoutons le directeur technique, mais nous voyons aussi les intérêts que la fédération du Sénégal peut y avoir.



Donc, si nous arrivons à faire tout ça, nous pensons que dans quelques jours, peut-être cette semaine, tout sera ficelé et nous le porterons à l’attention du public. Mais ce qui est sûr et certains, c’est que le Sénégal va jouer au mois de mars et va jouer pleinement 2 à 3 matchs pour la préparation prévue à partir du 20 mai 2018.







