Préparation match amical Sénégal-Cameroun du 16 octobre : 21 Lions au premier galop, Jackson forfait

En prélude au match amical contre le Cameroun qui aura lieu au stade Bollaert de Lens en France, Aliou Cissé pourra compter sur un groupe au complet dès ce mardi. Sur les 26 appelés, les 21 joueurs ont rejoint hier, lundi 9 octobre, le lieu de regroupement lensois. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé enregistre déjà un absent de taille.



D’après le média sénégalais Taggat, Nicolas Jackson est déclaré forfait. L’attaquant de Chelsea a subi une opération de la main dans les dernières heures. Cet absent de taille serait remplacé par Abdallah Sima. Le joueur de Glasgow Rangers serait même actuellement en vol pour rejoindre la Tanière.

Mory Diaw sur pied



Parmi les premières arrivées, on peut relever le gardien Mory Diaw dont la présence était un peu compromise après son évacuation sur civière. Ce, après avoir été touché dimanche par un projectile lors du déplacement de Clermont à Montpellier. Quelques heures après l’incident, le gardien sénégalais a tenu à rassurer son monde en donnant un signe. Il s’est exprimé sur son compte Instagram pour donner des nouvelles de son état de santé.



« Difficile de trouver les mots au lendemain de ces événements. Après les nombreux messages que j’ai reçus, je tiens surtout à vous rassurer. Je vais bien et les examens réalisés ce matin me permettent de partir en sélection pour défendre les couleurs de mon pays », a-t-il-écrit.



Avant d’ajouter : « Je reste extrêmement choqué de l’agression que j’ai subie hier. Je ne fais pas du football pour avoir peur sur un terrain. Je fais ce métier, car jouer au foot est ce que j’aime le plus au monde. Ce genre de comportement n’a pas sa place dans un stade. Le sélectionneur Aliou Cissé devra avoir son groupe au complet ce mardi avec les arrivées de Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Niakhaté Ndiaye, et Ismaila Sarr mais aussi d’Abdallah Sima en provenance de Glasgow rangers, appelé au pied levé après l’indisponibilité de Nicolas Jackson.

S sudquotidien.sn