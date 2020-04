Près de 400 touristes français rapatriés de Dakar hier mercredi

Hier, mercredi 1er avril 2020, près de 400 ressortissants français ont été évacués de Dakar. C’est aux environs de 12 h (midi) qu’un vol spécial d’Air France a décollé de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass avec à son bord, des citoyens français dont la plupart étaient des touristes bloqués dans notre pays à cause de la fermeture des frontières. Paris a aussi programmé un autre vol spécial pour lundi prochain. Sans doute, ce sera celui des derniers « rescapés » ou retardataires appelés à quitter le pays de la Téranga avant que le pic viral ne soit atteint.



Selon les sources du journal "Le Témoin", Washington a également programmé deux vols (Delta) pour le rapatriement d’une énième vague de ressortissants américains laissés en rade à Dakar. Là aussi, il s’agit de simples citoyens Us ou de personnel non essentiel de l’ambassade. Une première vague de quelque 700 Américains avait déjà quitté notre pays il y a une dizaine de jours.











