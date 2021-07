Près de 50 degrés à l’ombre : Vague de chaleur au Maroc, records battus

Le Maroc a enregistré des « records absolus » de températures cette fin de semaine lors d’une vague de chaleur exceptionnelle, le mercure frôlant les 50 degrés et dépassant par endroit la normale mensuelle de 5 à 12 degrés, ont indiqué lundi les autorités météorologiques.



Samedi était « la journée la plus chaude avec des températures exceptionnelles, jamais mesurées tous mois confondus sur certaines régions », selon le communiqué de la direction générale de la météorologie (DGM), qui précise que « des records absolus de températures maximales ont été battus ».



49,6 degrés dans le nord-ouest



En cette journée caniculaire, le thermomètre a affiché 49,6 degrés Celsius à Sidi Slimane, dans le nord-ouest du pays, la température la plus élevée ce weekend dans le royaume.



« Ce temps caniculaire est dû à la remontée d’une masse d’air sec et chaud par le sud causant une hausse sensible des températures », a expliqué la DGM, prévoyant une baisse des températures durant les prochains jours dans le nord et l’est du pays.



L’année 2020 a déjà été la plus chaude jamais enregistrée au Maroc, avec « une température moyenne annuelle nationale de “1,4 °C par rapport à la normale climatologique sur la période 1981-2010 », d’après un précédent communiqué de la direction de la météorologie.



Comme au Canada et aux États-Unis



Cette vague de chaleur inédite intervient tandis que plusieurs pays comme l’Espagne, le Canada ou les États-Unis font face à une hausse des températures à des nivaux extrêmes.



Selon les scientifiques, les canicules sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s’allonger et s’intensifier.



Jusqu’ici, l’activité humaine a provoqué une hausse des températures mondiales de plus de 1 °C par rapport à l’ère préindustrielle, entraînant des tempêtes plus destructrices, des vagues de chaleur plus intenses, des sécheresses et une multiplication des incendies de forêt.



La décennie 2010-2019 a été la plus chaude jamais enregistrée et les cinq années les plus chaudes jamais relevées l’ont été ces cinq dernières années.

