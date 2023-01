Près de 800 procédures administratives documentées sur une plateforme en ligne (DG SENUM)

Quelque 800 procédures administratives sont déjà documentées au Sénégal sur une plate-forme unique (Sénégal services) a soutenu Cheikh Bakhoum, directeur général de Sénégal Numérique (Senum sa).



‘’Pour les services en ligne, nous avons travaillé sur une plate-forme unique qui est Sénégal services.sn. Sur cette plate-forme nous avons documenté près de 800 procédures administratives », a indiqué Cheikh Bakhoum, dans un entretien avec l’APS.



Invité de la Rédaction de l’APS, il a assuré qu’aujourd’hui, les Sénégalais qui ont besoin de s’adresser à l’Etat du Sénégal peuvent se rendre sur ce site ‘’pour n’importe quel document administratif’’.



‘’Si vous avez besoin de votre diplôme de baccalauréat, d’un service à l’Université, au ministère des Affaires étrangères, vous vous rendez sur ce site pour voir le descriptif de la procédure et faire votre demande en ligne’’, a fait savoir le directeur général de Sénégal Numérique (Senum sa).



Bakhoum a aussi dit qu’il y a une vingtaine de procédures totalement dématérialisées.



‘’Sur le site, vous faites votre demande et même payer s’il y a des redevances et les services concernés vont faire le traitement en ligne. Vous avez votre document sans pour autant vous déplacer dans les différentes administrations’’, a-t-il expliqué.



Selon lui, aujourd’hui, l’objectif c’est de digitaliser le maximum de procédures qui sont documentés sur cette plate-forme.



‘’Nous avons les solutions. Nos ingénieurs sont rodés pour travailler avec n’importe quel secteur pour dématérialiser leurs procédures très rapidement’’, a assuré le directeur général de Sénégal Numérique.

Aps