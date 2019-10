Présence de Massata Diack au procès IAAF : ses avocats font dans le clair-obscur La présence ou pas de Pape Massata Diack, avec son père, au tribunal de grande instance de Paris pour le procès de l’affaire de l’IAAF, du 13 au 23 janvier 2020, n’est pas encore réglée.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

Interrogée là-dessus, un de ses avocats, Me Moussa Sarr, a préféré botter en touche.

« Nous étions déjà informés depuis plusieurs semaines de cette audience, nous l’abordons avec sérénité », a d’emblée déclaré l’avocat sur la RFM.

Mais, à la question précise de la présence de Diack fils à ce procès, Me Moussa Sarr esquive, « je ne saurais répondre à cette question. Il y a encore 2 mois, nous analysons et apprécions pour poser plusieurs hypothèses de défense. Le moment venu, nous apprécierons ».

Pape Massata Diack, ancien consultant à l’IAAF et son père ex président de l’institution, sont accusés de corruption, concussion dans cette affaire. Lamine Diack est suspecté d’avoir reçu des pots-de-vin pour couvrir des cas de dopage d’athlètes russes.

Visé par un mandat d'arrêt par la justice française, Massata Diack n'a jamais été entendu par les juges français dans ce dossier.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos