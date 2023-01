Présence de méthotrexate de qualité inférieure en Afrique : Les professionnels sénégalais appelés à plus de vigilance A travers une information de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a sonné l’alerte sur la présence d’un lot de Méthotrex Tm (méthotrexate) 50 mg de qualité inférieure et contaminé, identifié dans deux pays de la région OMS de la Méditerranée orientale (Yémen et Liban).





À ce sujet, « des évènements indésirables chez des patients pédiatriques recevant Méthotrex, ont poussé les autorités sanitaires du Yémen et du Liban à effectuer des tests microbiologiques sur les flacons non ouverts de Méthotrex Tm 50 mg », indique-t-on.



Par conséquent, « les résultats étaient positifs pour Pseudomonas acriginosa, indiquant une contamination des produits ». De surcroît, « l’ARP précise que les produits incriminés ne détiennent pas une autorisation de mise sur le marché (AMM), au Sénégal ».



Face à cette situation, « le ministère de la Santé et de l’Action sociale appelle à la vigilance, demande aux professionnels de santé à intensifier la surveillance et à notifier tout cas de suspicion ou de découverte de ces produits sur le territoire sénégalais ».



