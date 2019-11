Présence française dans le CA: La Bceao contredit Felwine Sarr

Eminent économiste, le Pr. Felwine Sarr, invité dimanche dernier sur Iradio, a déclaré que la France n’a pas de réprésentant dans le Conseil d’administration de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. " J'entends certains dire qu'elle (la France) a quelqu'un au Conseil d'administration de la Beceao. C'est absolument faux ! J'entends des activistes le dire. Il n'y a pas un Français au Conseil d'administration ", a-t-il affirmé.



Et pourtant, un tour sur le site de la Bceao indique tout le contraire. La banque mentionne bel et bien la présence d’un représentant français dans le Conseil d’administration, à côté du gouverneur et des Etats membres.



‘’ Le Conseil d’Administration comprend : le Gouverneur de la Banque Centrale, un membre nommé par chacun des Gouvernements des Etats membres de l’UMOA, un membre nommé par l’Etat assurant la garantie de la convertibilité de la monnaie commune ’’, peut-on lire sur le site.



Or, dans ce cas de figure, ‘’l’Etat assurant la garantie de la convertibilité de la monnaie’’ n’est autre que la France. Cette représentation est aussi mentionnée à l'article 80 des statuts de la banque, fait remarquer un internaute sur Twitter.

