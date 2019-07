Présentation de condoléances et Magal: Me Wade envoie une forte délégation à Darou Salam et à Keur Niang

L’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade a envoyé hier une forte délégation successivement à Keur Niang à Touba, pour présenter en son nom et au nom de son fils Karim, et au nom du PDS, les condoléances, suite à la disparition du khalif Serigne Cheikh Niang. Dirigée par Serigne Cheikh Bara Doli Mbacké, président du groupe parlementaire des libéraux, la délégation comprend entre autres Assane Bâ, le karimiste, Saliou Ndiaye et Mayoro Faye, chargé de la communication du Parti démocratique sénégalais (Pds).



Ces derniers se sont également rendus au Magal de Darou Salam pour commémorer avec la famille de Mame Cheikh Anta Mbacké, le retour d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Fondée en 1884 par Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, Darou Salam fut la première capitale du mouridisme.



Le Président Wade a commencé à séjourner dans cette ville sainte depuis 1952.



