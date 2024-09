Présentation de la Nouvelle Cimenterie CIMAF au Sénégal et Ses Impacts L'industrie du ciment au Sénégal est sur le point de connaître une transformation majeure avec l'arrivée de la nouvelle cimenterie de Ciments de l’Afrique (CIMAF). Sous la direction de M. Anas Sefrioui, Président-Directeur Général, et de M. Malik Sefrioui, Vice-Président, CIMAF continue son expansion en Afrique avec l'inauguration d'une cimenterie intégrée ultra-moderne au Sénégal. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de répondre à la demande croissante de ciment en Afrique de l'Ouest, tout en favorisant la production locale et en réduisant la dépendance aux importations.



Portrait des Dirigeants de CIMAF

M. Anas Sefrioui - Président Directeur Général

M. Anas Sefrioui est un entrepreneur visionnaire et dynamique, fondateur et Président Directeur Général de Ciments de l’Atlas (CIMAT) et de Ciments de l’Afrique (CIMAF). Né au Maroc, il a débuté sa carrière professionnelle au début des années 80 dans le secteur de la fabrication et transformation de papier, où il a créé plusieurs unités industrielles à travers le Royaume. Il a ensuite élargi son champ d'activité en créant, en partenariat avec deux groupes internationaux, une société de fabrication de carbonate, une entreprise cruciale pour diverses industries.



En 1988, M. Sefrioui fonde Douja Promotion Groupe Addoha, une société spécialisée dans la promotion immobilière, dont il est toujours le Président Directeur Général. Sous sa direction, le groupe Addoha est devenu un acteur majeur de l'immobilier au Maroc et au-delà. Avec la création de CIMAT en 2007 et CIMAF en 2010, M. Sefrioui a étendu son influence dans l'industrie du ciment, s'affirmant comme un leader incontournable en Afrique du Nord et de l'Ouest.



M. Sefrioui est reconnu pour sa capacité à identifier des opportunités de croissance et à développer des partenariats stratégiques, notamment à travers le modèle de partenariat sud-sud. Sous sa direction, CIMAF a étendu ses opérations dans 12 pays africains, renforçant ainsi la présence de la société sur le continent et contribuant au développement économique local.



M. Malik Sefrioui - Vice-Président

M. Malik Sefrioui, Vice-Président de Ciments de l’Atlas (CIMAT) et Ciments de l’Afrique (CIMAF), est un dirigeant influent au sein du groupe. Il a rejoint l'entreprise familiale en août 2014 et est depuis chargé de la gouvernance globale des deux entités, ainsi que des responsabilités exécutives associées. Diplômé d'un Bachelor en Administration des Entreprises avec une spécialisation en Finance et Entreprenariat de Babson College aux États-Unis, M. Malik Sefrioui apporte une expertise financière et stratégique solide au groupe.



En tant que membre actif de l'Association Professionnelle des Cimentiers en tant que vice-président, M. Malik Sefrioui joue un rôle clé dans la promotion de l'industrie du ciment au niveau régional. Il est également administrateur dans une trentaine de sociétés du Groupe Sefrioui, démontrant son engagement envers la croissance et la diversification des activités du groupe.



M. Malik Sefrioui est reconnu pour sa gestion efficace et son approche innovante dans le développement des activités de CIMAT et CIMAF. Il supervise la mise en œuvre des stratégies de l'entreprise visant à accroître sa capacité de production, à améliorer l'efficacité énergétique, et à réduire les impacts environnementaux de ses opérations. Son leadership a permis à CIMAF de se positionner comme un acteur clé dans le secteur des matériaux de construction en Afrique, tout en répondant aux besoins croissants du marché.



Impact Économique et Social

La nouvelle cimenterie CIMAF au Sénégal est conçue pour soutenir la création d'emplois dans la région. On estime que ce projet créera 300 emplois directs et 3 800 emplois indirects dans les cinq prochaines années, notamment dans des secteurs tels que l'exploitation de carrières, le transport, et d'autres services auxiliaires​(au ). En plus de stimuler l'emploi, la cimenterie va contribuer à l'amélioration des compétences locales à travers la formation de la main-d'œuvre dans des domaines techniques spécifiques liés à la production de ciment. Ce transfert de technologie et de savoir-faire est essentiel pour le développement industriel et économique du Sénégal.



Questions Environnementales

La question de l'impact environnemental est primordiale dans l'installation de cette nouvelle cimenterie. CIMAF, avec le soutien financier de la Société Financière Internationale (IFC), s'engage à améliorer son efficacité énergétique et à accroître son utilisation des énergies renouvelables. Des mesures seront également mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser l'utilisation de carburants de substitution​(au ). Ces efforts sont essentiels pour minimiser l'empreinte carbone de la production de ciment, une industrie traditionnellement intensive en énergie.



Conséquences pour les Populations Locales

L'installation de la cimenterie soulève des préoccupations quant à l'impact sur les populations locales. Outre les bénéfices économiques liés à la création d'emplois, des questions sont posées sur la possible pollution de l'air et de l'eau, qui peut résulter de la production de ciment. CIMAF devra mettre en œuvre des mesures strictes de contrôle de la pollution pour protéger les communautés environnantes. De plus, il sera crucial de surveiller l'impact de l'exploitation des carrières de calcaire sur le paysage et l'environnement local.



Impact sur le Marché du Ciment : Vers une Baisse des Prix ?

Avec l'ajout d'une nouvelle capacité de production, il est légitime de se demander si le prix du ciment au Sénégal pourrait baisser. En théorie, l'augmentation de l'offre pourrait conduire à une réduction des prix, rendant le ciment plus accessible pour les consommateurs et soutenant ainsi les secteurs de la construction et des infrastructures. Cependant, il est encore trop tôt pour prédire avec certitude l'impact exact sur les prix. Un effet "wait and see" s'impose donc pour voir comment le marché réagira à cette nouvelle capacité de production.



Avantages pour le Sénégal

En plus de l'impact économique direct, la nouvelle cimenterie de CIMAF au Sénégal représente une opportunité pour le pays de renforcer sa position en tant que centre de production régional pour le ciment. En réduisant la dépendance aux importations de clinker et en augmentant la production locale, le Sénégal peut améliorer sa balance commerciale et générer des revenus supplémentaires. En outre, ce projet soutient l'objectif plus large du pays de développer des infrastructures modernes et de répondre aux besoins croissants en logements et en installations commerciales.



L'ouverture de la nouvelle cimenterie CIMAF au Sénégal est un développement majeur pour l'industrie du ciment en Afrique de l'Ouest. Avec un impact potentiel sur l'économie locale, les emplois, et l'environnement, ce projet représente un tournant important pour la production de ciment au Sénégal. Tout en apportant des bénéfices économiques significatifs, il est crucial que CIMAF et les autorités locales veillent à ce que les normes environnementales et sociales soient respectées pour garantir un développement durable à long terme.



L'avenir de l'industrie du ciment au Sénégal semble prometteur avec ce nouvel ajout, mais il faudra surveiller de près les impacts réels sur le marché, l'environnement et les communautés locales dans les années à venir.



