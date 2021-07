Présentation de son rapport Rse 2020 : La Sonatel marque son « empreinte » dans le quotidien des sénégalais

Conformément à son système de gouvernance qui consacre depuis 2002 l’engagement sociétal du groupe à l’endroit des populations, Sonatel présente son rapport de Responsabilité sociétale d’entreprise et revient sur ses réalisations de l’année 2020 au Sénégal en général et dans ses pays de présence en particulier.



La Sonatel confie, à travers un communiqué de presse, que l’empreinte socio-économique du groupe est présente dans le rapport avec une étude réalisée cette année par le Cabinet Goodwill par le biais d’une approche en 3 étapes.



En effet, le document relève une empreinte économique simple. C’est-à-dire, selon le communiqué, par sa simple existence, Sonatel génère au Sénégal une activité économique sur le territoire qui s’exprime en valeur ajoutée (FCFA) et en emplois, du fait de ses dépenses, des salaires et des taxes versées. L’empreinte économique simple, souligne la Sonatel, est estimée au total à 663milliards de francs FCfa de valeur ajoutée et 80 000 emplois.



A en croire le texte, il y a aussi une empreinte économique élargie. Cela traduit la pertinence des services que Sonatel apporte aux populations sénégalaises avec un supplément de valeur (valeur ajoutée et emplois supplémentaires). « L’empreinte économique élargie est estimée au total à 1 584 Md FCFA de valeur ajoutée et 220 000 emplois. », informe la Sonatel.



L’empreinte territoriale définit par la richesse créée par Sonatel au Sénégal est, d’après le document, rapportée à la valeur du Produit intérieur brut (Pib) et à la valeur du territoire. Cette empreinte territoriale est « évaluée à 12% du Pib en 2020 ».



Enfin, le texte fait savoir que le rapport qui est disponibles sur les plateformes digitales de la Sonatel, présente les tableaux des indicateurs de performances Rse du groupe Sonatel que sont les Indicateurs environnementaux, les Indicateurs économiques et les Indicateurs sociaux.

Bassirou MB

