Présentation de son rapport Rse 2022 : Le groupe Sonatel au chevet des populations

Le groupe renseigne ainsi que « l’empreinte économique simple » en valeur ajoutée et en emplois, du fait de ses dépenses, des salaires et des taxes versées est estimée à 663 milliards de francs Cfa de valeur ajoutée et 80 000 emplois.



Aussi, est-il indiqué que « l’empreinte économique élargie grâce à la pertinence des services que Sonatel apporte aux sénégalais, produit un supplément de valeur ajoutée et d’emplois. L’empreinte économique élargie est ainsi estimée au total de 1 584 milliards francs Cfa de valeur ajoutée et 220 000 emplois.



Dans le même sillage, le rapport Rse 2022 de Sonatel relève que l’empreinte territoriale de la richesse créée par Sonatel est évaluée à 12% du Produit intérieur brut (Pib) en 2022.



Le directeur général de la Sonatel a souligné l’attention particulière que son entreprise accorde à la Rse. En ce sens, Sékou Dramé confie que ce rapport qui présente les informations liées aux activités de Rse, comme ceux des années précédentes, a un périmètre étendu aux normes ISO 26000 en cohérence avec les derniers standards du Global reporting initiative (Gri). A l’en croire, cette norme donne fidèlement et en toute transparence un aperçu de l’état de réalisation de la démarche Rse au sein de Sonatel.



« C’est communication que nous faisons est d’abord un encouragement et une motivation pour les différentes équipes de faire plus en cherchant davantage la performance et continuer de répondre aux attentes des populations », a souligné Sékou Dramé.



Pour lui, cet exercice de communication sur le rapport Rse constitue également « un appel pour que d’autres acteurs puissent les rejoindre dans des actions sociales », au profit des populations.



« S’il y a un domaine où je voudrais de la concurrence, c’est bien celui de la Rse pour que nous puissions tous répondre aux attentes des populations », soutient le directeur général de Sonatel.



Sékou Dramé soutient que les services numériques de qualité qu’ils offrent leur permettent de créer de la valeur dont les 65% sont redistribués sous forme d’impôts et taxes, de contrats avec les acteurs locaux qui les accompagnent dans les pays de présence de Sonatel.



Au-delà de cette redistribution de la valeur, Sékou Dramé confie qu’ils ont « vraiment à cœur de pouvoir assumer » leur responsabilité sociétale d’entreprise dans les cinq axes que sont l’employabilité des jeunes et des femmes, la formation, la santé, l’inclusion numérique et la préservation de l’environnement.



Par ailleurs, la conseillère du President Macky Sall sur les questions liées aux personnes en situation de handicap et celle en situation de vulnérabilité a magnifié les actions de la Sonatel en matière de Rse.



« Nous sommes arrivés à leur permettre d’être des entrepreneurs en bousculant les préjugés, détruire les barrières pour faire d’elles des membres de l’écosystème entrepreneuriale », s’est réjouie Aïssatou Cissé.



Le directeur du cabinet du ministre en charge des télécommunications et de l’économie numérique a magnifié les actions entreprises par la Sonatel dans ses domaines d’intervention en matière de Rse.



Souleymane Astou Diagne a souligné dans la foulée que le respect des droits humains « est une obligation pour tout entreprise citoyenne et constitue une valeur incontournable dans le groupe de Sonatel qui s’est engagé à exercer cette activité en préservant la dignité et le bien-être social



Les témoignages des bénéficiaires sont unanimes sur l’impact socio-économique de la politique Rse du groupe Sonatel dans les différentes localités du pays.



Fallou Mbow, représentant d’un groupement de travailleurs dans le village de Mbacké Cadior (Louga) a souligné le soulagement qu’ils ont eu grâce à la construction par la Sonatel d’un grand centre commercial permettant aux femmes et jeunes d’exposer et de commercialiser leurs produits.



Même sentiment de satisfaction pour Jean Diop de la structure Nebeday qui s’active dans le reboisement. « Il est important que les entreprises fassent attention à notre environnement », alerte-t-il. Avant de souligner qu’ils ont pu planter 5 700 000 arbres.



Bassirou MBAYE



Le groupe Sonatel a présenté ce 14 juillet, son rapport Rse (Responsabilité sociétale d’entreprise) mettant en exergue ses différentes réalisations sur la bases « des objectifs de développement durable ».Source : https://www.lejecos.com/Presentation-de-son-rappor...