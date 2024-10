Présentation du « New Deal Technologique » aux ministères sectoriels et aux structures parapubliques

Le gouvernement sénégalais a organisé, ce mercredi, un atelier de présentation pour introduire le « New Deal Technologique », une initiative ambitieuse faisant partie de la Stratégie Numérique SN 2034. Cet événement, destiné aux ministères sectoriels et aux structures parapubliques, avait pour but de sensibiliser ces acteurs clés, aux enjeux de la transformation numérique et de recueillir leurs contributions pour améliorer cette feuille de route nationale.



Au cours de cet atelier, les participants ont découvert les principaux axes de la stratégie, qui vise à positionner le Sénégal comme un leader régional de l’innovation technologique. Les transformations attendues, qu’il s’agisse de la modernisation des services publics, de la numérisation des infrastructures ou du renforcement de la compétitivité des entreprises, ont été au centre des échanges.



L’objectif est de préparer chaque secteur, à tirer pleinement parti des opportunités offertes par les technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle et les solutions de big data.



L’approche participative mise en avant lors de cette rencontre, reflète la volonté du président de la République, Bassirou Diomaye Faye , d’inclure toutes les parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie numérique.



Les ministères et les structures parapubliques ont été encouragés à partager leurs idées et recommandations, pour s’assurer que la stratégie réponde aux besoins spécifiques de chaque secteur. Cette collaboration vise à garantir une adoption réussie et harmonieuse des réformes envisagées.



L'atelier s’inscrit dans un cadre plus large de consultations qui précèdent l’adoption officielle de la Stratégie SN 2034. En encourageant un dialogue ouvert et une coopération intersectorielle, le Sénégal se dote des outils nécessaires pour réussir ce tournant numérique et bâtir une économie numérique prospère, capable de rivaliser sur la scène africaine et internationale.



Le « New Deal Technologique » marque une étape cruciale dans le développement numérique du pays, en ouvrant la voie à une transformation en profondeur, de l’écosystème digital national.













