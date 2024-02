Préservation de l'intégrité du processus électoral et respect des lois : Khalifa Sall et sa coalition au rassemblement du F24 Le leader de la Coalition Taxawu Sénégal était au rassemblement du F24. Pour une préservation de l'intégrité du processus électoral et respect des lois, Khalifa Sall et sa coalition au rassemblement du F24, partageant la nouvelle sur X. Son post :

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Février 2024 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Préserver l'intégrité du processus électoral et respecter les lois sont des piliers de notre démocratie. La coalition #khalifapresident a manifesté, avec force, au rassemblement du #F24 exiger l'importance du respect des décisions démocratiques.



Ensemble, défendons l'État de droit et garantissons une élection libre et transparente. #khalifapresident #Ks2024sn #taxawusénégal #kebetu #aarsunuelection



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook