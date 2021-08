Préservation du pouvoir d’achat/ Assome Diatta: «Le ministère du Commerce sera toujours aux côtés des Sénégalais» La hausse des prix et de la situation difficile des Sénégalais a été au coeur d’échanges entre industriels, associations de consommateurs, commerçants, et l’administration.

Le Conseil national de la Consommation a proposé au gouvernement, la suppression de la taxe conjoncturelle à l’importation (Tci) sur le sucre cristallisé importé, la réduction de la taxe d’ajustement à l’importation qui passe ainsi de 10 à 5% sur les huiles brutes importées, le maintien de la TVA à 0 % sur le riz, la suppression des droits de douane sur le riz.



Idem, il a été proposé la suspension des droits de douane sur le blé, l’application d’un taux de 0% de TVA sur la farine de blé, le rétablissement des stades de commerce, l’administration des prix des bidons de 20 litres d’huile. Et la mise en œuvre des mesures rendant obligatoire la déclaration des stocks, l’homologation des prix des matériaux de construction».



En sus, ces mesures vont largement atténuer l’impact de la hausse des prix sur les denrées de grande consommation et garantir le pouvoir d’achat des ménages, d’après les propositions des membres du conseil. «Le ministère du Commerce sera toujours aux côtés des Sénégalais pour veiller à ce que le pouvoir d’achat soit toujours préservé», promet-elle.



