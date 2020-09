Présidence CNG: Matar Bâ parle de spéculations, d'incongruités et de méconnaissance Si Mohamed Ndao Tyson fait dans la langue de bois comme d'habitude, d'autres qui se sont déclarés pour succéder à Alioune Sarr, sont dans le collimateur du ministre des Sports, Matar Bâ, qui parle de méconnaissance des textes, car pour la présidence, ce n'est pas une question de candidature.

Le ministre des Sports, Matar Bâ est revenu sur l'actualité brûlante du remplacement du président du CNG, Alioune Sarr et il n'a pas été tendre avec les postulants.



" Sur la présidence du Cng, ils ne font que spéculer. On est en pleine pandémie. Tout ce qu'ils disent jusque là, c'est pour commanditer. Il y en a même certains qui font des erreurs en déclarant leurs candidatures au poste de président du Cng. Ce n'est pas une question de candidature, mais une question de choix de l'Etat et de la confiance de l'autorité ", a-t-il dit.



Pour rappel, il a été écrit que le ministre préparait un bon de sortie à Alioune Sarr pour ce mois d'octobre.



