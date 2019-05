Présidence : Macky Sall recase Arona Coumba Ndoffène Diouf et Mor Ngom Le Président Macky Sall n’en a pas fini avec les nominations et autres repositionnements dans son entourage. Et pour cause, après avoir mis fin aux fonctions des ministres-conseillers, conseillers spéciaux et chargés de mission, le chef de l’Etat procède à de nouvelles nominations à la présidence de la République.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 14:02 | | 1 commentaire(s)|

L’As révèle, en effet, que Arona Coumba Ndoffène Diouf est reconduit ministre-conseiller spécial du président, de même, Mor Ngom est reconduit ministreèconseiller personnel du chef de l’Etat. Déo Cissé de Tambacounda, pour sa part, n’est plus chargée de mission, mais devient conseillère spéciale.

