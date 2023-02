Présidence de l’UA : Mission accomplie pour Macky Sall, les défis qui attendent son successeur

J’appelle instamment à la mise en œuvre des engagements du Sommet extraordinaire de Malabo de mai 2022 ; à savoir, rendre opérationnelle la Force africaine en attente, créer une Unité de lutte contre le terrorisme et financer de façon plus conséquente et plus prévisible nos efforts de lutte contre ce fléau. Cette lutte, comme je l’ai indiqué dans mon adresse à la 77e Session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, relève aussi de la responsabilité du Conseil de Sécurité, garant du mécanisme de sécurité collective ; parce que l’avancée du terrorisme en Afrique est une menace à la paix et à la sécurité internationales. Comme il l’a fait ailleurs, le Conseil doit mieux s’engager dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec des mandats plus robustes et un financement plus adéquat

le défi de la paix, de la sécurité et de la stabilité du continent nous engage à déposer les armes et à trouver des solutions pacifiques à nos différends, afin de mieux nous consacrer aux tâches de développement économique et social

la reconfiguration géopolitique du monde, une opportunité historique s’offre à nous de fermer l’ère de l’Afrique des problèmes et d'ouvrir la voie de l’Afrique des solutions. Nous en avons tout le potentiel; parce qu’un continent de 30 millions de km², plus d’un milliard trois cents millions d’habitants, doté en abondance de toutes sortes de ressources, ne peut être condamné à rester à la traîne du monde. L’émergence de l’Afrique est à notre portée. Mais pour y arriver, nous devons accorder plus de temps à l’agenda pour le développement économique et social du continent, que nous avons actualisé cette année

sur l’industrialisation et la diversification économique de l’Afrique, l’accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, la masculinité positive contre les violences faites aux femmes et aux filles, l’agriculture et la sécurité alimentaire, enfin le financement des infrastructures

nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures

la participation record de haut niveau en a fait un sommet orienté vers l’action, pour une Afrique qui se donne enfin les moyens de se nourrir par elle-même et contribuer à nourrir le monde