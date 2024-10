Président Bassirou Diomaye Faye: « Le Sénégal est sur la voie du redressement »

Un Sénégal souverain, juste prospère est en train d’être une réalité. Mais, le Président Basirou Diomaye Faye considère qu’il y a de nombreux défis à relever. Il a rappelé les conditions à respecter pour atteindre les objectifs fixés.



« Nous devons tous, collectivement, préserver ce que nous avons de plus précieux à savoir notre stabilité et notre démocratie », dit-il.



Bassirou Diomaye Diakhar Faye affirme que le Sénégal est sur la voie du redressement. Et, les fruits des réformes comment à se faire sentir à travers des résultats concrets qui seront à découvrir dans les mois à venir.