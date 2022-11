Président Macky Sall : La pénurie alimentaire en Afrique est intolérable

A la conférence du G20, le Président Macky Sall a jugé incompréhensible la situation d’une Afrique riche en potentialités agricoles, mais qui connait des pénuries alimentaires. « Poursuivre la concertation avec l’appui des institutions dont la Banque mondiale, la FAO et du Système des Nations-Unies », tel est le souhait du Président Sall, « afin de résoudre les problèmes d’insécurité alimentaire qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité ».



A en croire "Le Témoin", c’est pourquoi il a tenu à saluer dans son discours, les efforts des uns et des autres. « Je salue le lancement par la Société Financière internationale, d’un mécanisme de financement d’un montant de 6 milliards $, pour faire face aux pénuries alimentaires et qui vont s’ajouter au financement de la Banque Mondiale d’un montant de 30 milliards $, dans le cadre de l’Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire.



Le paradoxe d’une Afrique aux immenses potentialités agricoles, forestières et hydriques, souvent confrontée à des pénuries alimentaires doit être résolu. En cela, nous devons moderniser nos systèmes agricoles, accroître la productivité de ce secteur par des investissements massifs, favoriser l’accès de nos producteurs aux matériels agricoles et aux engrais et développer des chaînes de valeur agricole, pour l’accès aux marchés extérieurs », a souligné le chef de l’Etat sénégalais.