« Président Macky Sall, M. Ousmane Sonko…et nous dans tout cela?! », Par Yacine Ba Sall

Il est si beau notre Sénégal, si merveilleusement unique…le lac rose qui est réellement rose, les odeurs de cacahuètes grillées vers 17h aux coins des rues, l’île de Gorée qui n’a jamais fini de nous émouvoir, les flamboyants avec leurs fleurs vermillon, le ndakhine au goût savoureux, les baobabs si fiers, le thiéboudiene avec un seudd aux œufs délicieux, qui a réussi à entrer dans le patrimoine de l’Unesco. C’est aussi le Sénégal du ataya avec les trois normaux, le Sénégal des madds agrémentés de sucre et de piment, le Sénégal du jus de bissap, etc.



Mille et un petits riens qui viennent embellir notre quotidien, qui contribuent à notre paix et qui nous rendent si particuliers.



Et puis surtout, il y a le Sénégalais fier, mais aussi débonnaire et tendre. Un homo senegalensis qui, de régime politique en régime politique, de promesses en promesses, ne sait plus où donner de la tête, où donner de la voix, pour crier ses inquiétudes, dans quelle urne… donner sa voix.



Un Sénégalais toujours doux malgré l’âpreté du quotidien, un Sénégalais toujours épris de dignité, qui souhaite aujourd’hui plus que jamais, préserver son pays Sunugaal, son pays de la Teranga. Ce Sénégal véritable havre de paix et d’harmonie, exception dans la sous-région. Un Sénégal qui a brillé de mille feux avec le Prix Goncourt attribué à notre Mohamed Mbougar Sarr, avec la victoire des Lions de la Téranga à la Coupe d’Afrique des Nations 2022, avec le Président Macky Sall à la tête de l’Union Africaine, avec les Lions de la Téranga qualifiés en huitième de finale lors de la Coupe du Monde Qatar 2023, sans parler des jeunes "Lions" sortis victorieux du Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN). Un Sénégal avec notre Sadio Mané. Un Sénégal avec notre Youssou Ndour national. Le Sénégal brillant.



Enfin, last but not least, le Sénégal c’est la terre où sont passés d’illustres érudits. Pays dans lequel on pense que rien ne nous arrivera jamais, protégés que nous sommes par tous ces saints.



Aujourd’hui, tout vacille et l’inquiétude nous gagne. Nous sommes tétanisés à l’idée des mois qui nous séparent de la Présidentielle, mois au cours desquels le « mortal kombat » que se livrent deux hommes, pourrait connaître son apogée. Nous sommes agacés par les concerts de casseroles, le mal nommé « gatsa-gatsa », les manifestations à tout bout de champ et pour tout prétexte, la vue de tous ces hommes en tenue à chaque coin de rue, les nombreuses arrestations…



Que l’opposition s’oppose, que l’Etat de Droit s’affirme, qu’il veille à rester debout ,sans excès d’une part et d’autre.



Et nous dans tout cela ?





Nous sommes en train de perdre cette paix à laquelle nous sommes tant attachés, « jamm la paix ».



Nous sommes spectateurs-otages d’un combat que se livrent deux hommes qui semblent mettre en avant leurs ambitions personnelles au détriment de l’intérêt national.



Dans ce combat, l’un ne nous dit pas s’il se présentera pour un troisième mandat, l’autre se trouve empêtré dans des déboires judiciaires. Rien ne dit qu’ils vont participer à la prochaine élection présidentielle !

Nous voulons travailler. Nous voulons que nos enfants aillent à l’école. Nous voulons sortir de chez nous sans qu’un sentiment de peur nous habite.



Au-delà des Sénégalais qui se battent pour nourrir leurs familles et pour leur dignité,ne permettons pas à une foule irresponsable, oisive, à la racaille comme le disait Nicolas Sarkozy, de détruire des supermarchés, de brûler des autobus, de commettre des actes de vandalisme. Sans parler des conséquences désastreuses sur l’économie !



Nous ne voulons plus d’un 23 Juin ou d’un 8 mars



Alors, pourquoi pas des retrouvailles autour d’une table entre le Président Macky Sall et Monsieur Ousmane Sonko, pour s’entendre sur ce qui est possible ou non, sur ce qui est faisable ou non ?Un gentlemen's agreement en somme.



Marchons tranquillement vers des élections apaisées, redevenons la Démocratie sereine et tant enviée que nous avons toujours été. Redevenons le pays du bon vivre.



Point de « règlement de comptes à OK Corral ».



Les médias entretiennent savamment, l’idée d’une bipolarisation du jeu politique avec deux favoris, selon eux.



L’élection se déroulera entre plusieurs candidats, ne l’oublions pas.



Sénégalais, faites votre choix en toute tranquillité, sans vous laisser distraire.



Quant à vous Président Macky Sall et Monsieur Ousmane Sonko : une accolade s’il vous plaît !



C’est un épisode clé du mythe de l’Ouest américain dont s’empare le Western. C’est même devenu une expression courante, pour signifier une mise au point très énervée entre deux parties adverses.











Yacine Bâ Sall

Directrice Générale de l’Institut BDA