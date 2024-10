Président par intérim de la coalition Dionne 2024: Cheikh Diop Dionne choisit Pastef

L’ancien député de Benno bokk yaakaar, Cheikh Diop Dionne a choisi la liste Pastef pour ces élections législatives, informe Bes bi. Président par intérim de la coalition Dionne 2024, de son défunt frère, Boun Abdallah Dionne, il écrit : «Je déclare publiquement mon soutien sans condition à la liste présentée par le parti Pastef et exprime aux nouvelles Autorités mon ardent souhait de réussite dans la gestion de notre État.»



Dans une déclaration parcourue par Bés bi, il ajoute : «Que ceux qui s’opposent le fassent avec élégance. Que ceux qui gouvernent comprennent que tout pouvoir a une fin et n’aient en ligne de mire que l’intérêt général du peuple sénégalais. Telle est ma prière et ma boussole car notre peuple souffre de divers manquements accumulés depuis très longtemps et reste stoïque.»