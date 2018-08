Le démarrage du parrainage est prévu lundi. Une réunion est convoquée à cet effet par le ministre de l’Intérieur, lundi. Le parrainage est aujourd’hui sur les toutes les lèvres, sans que certains n’en connaissent les modalités d’exécution. Pour permettre aux sénégalais de mieux comprendre le parrainage, IGFM leur propose ce document qui nous est parvenu, ce samedi.





Acte 1

Parrainer, c’est porter, cautionner ou être d’accord sur la candidature (d’une coalition de partis, d’un parti ou indépendant).



Acte 2

Le parrainage ne peut être fait que par l’électeur qui s’est inscrit et figure légalement sur le fichier électoral..



Acte 3

Un électeur ne peut parrainer qu’un seul candidat.. il est formellement interdit de parrainer plus d’un candidat sous peine de punition prévue par la loi..



Acte 4



Au Sénégal, il y a le parrainage citoyen qui est un mode de sélection et de rationalisation démocratique et légale des candidats où une candidature est validée lorsqu’un nombre de citoyens ( électeurs ) donnant leur accord à cette candidature est atteint.



Acte 5

Il est demandé à chaque candidat de fournir au minimum 0,8% et 1% au maximum du fichier électoral général ….par exemple si le fichier électoral contient 6.500.000 électeurs , le candidat devra collecter : 6.500.000 * 0,008 = 52.000 électeurs au minimum ( sans doublons ) …. et au maximum 6.500.000 * 0,01 = 65.000 électeurs ….



Acte 6

La collecte des parrains se fait au moins dans 7 regions et dans chaque région , choisir au minimum 2000 personnes électeurs qui veulent parrainer…. Valable dans la diaspora.



Acte 7



Il est interdit de choisir des parrains dans les casernes militaires ou paramilitaires ou dans les établissements sanitaires ( hôpitaux )



Acte 8

La collecte des parrains … Chaque candidat désignera un coordonnateur national de collecte et des collecteurs départementaux et communaux…



Acte 9

L’administration (direction générale des élections ) remettra à chaque candidat les fiches de collecte en format papier et électronique ( noms, prénoms , commune , NIN, signature …)

Le collecteur désigné sera responsable des falsifications ou irrégularités figurant sur la fiche ..



Acte 10



La collecte des parrains commence 180 jours ( 6 mois )avant l’élection présidentielle dès lors que le candidat dépose sa caution légalement à la caisse de dépôt et de consignation..



Acte 11

La collecte des parrains dure 4 mois pour chaque candidat aux présidentielles…



Acte 12



À la fin de la collecte des parrains sur les 4 mois , les fiches collectées des parrains de chaque candidat seront vérifiées et contrôlées au conseil constitutionnel où sera représenté chaque candidat … également au niveau de la direction générale des élections….



Acte 13



Les contrôles des identités et signatures des parrains se feront manuellement et de manière informatique …



Acte 14



Comme il est interdit de parrainer plus d’un candidat , en cas de doublons de 2 ou plusieurs fiches de collecte des candidats , sera valable la fiche du premier candidat qui a déposé au terme des 4 mois de collecte ou même moins ….pourvu qu’il remplit la condition requise ( entre 0,8 et 1% du fichier électoral )…



Acte 15



Un délai est donné par le conseil constitutionnel au candidats dont les fiches de collecte comportent des irrégularités ( remplacer les doublons au cas échéant , recollecter d’autres parrains ) pour rester dans la marge de 0,8 et 1% du fichier …..

igfm