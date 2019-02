Présidentielle 2019 : ADSL/Yakhine intègre la coalition Idy 2019 Le parti, Alliance pour la démocratie et le socialisme libéral (ADSL/YAKHINE), en assemblée générale a décidé de rejoindre la coalition Idy 2019. Ledit parti s’est engagé de manière souveraine à travailler pour élire le candidat Idrissa Seck au soir du 24 février 2019.

Les candidats à l’élection présidentielle sillonnent l’intérieur du pays à la conquête de suffrages pour la gestion de la destinée du pays, au soir du 24 février 2019. Ainsi, d’autres partis qui n’ont pas eu la chance d’aller à cette quête du pouvoir, se sont résolus à intégrer les coalitions pour accompagner certains leaders. C’est le cas de l’Alliance pour la démocratie et le social libéral/Yakhine qui a décidé de soutenir le candidat de la coalition Idy 2019.



« Après avoir identifié les priorités et étudié les propositions des cinq candidats engagés dans la course à la présidentielle du 24 février, nous sommes arrivés à une convergence de vue avec le candidat de la Coalition Idy 2019 d’Idrissa Seck », précise le secrétaire général national de l’Alliance pour la démocratie et le socialisme libéral, Habibou Mbaye.



Et, l’ancien Ministre en charge du suivi des engagements du président de la République, sous le gouvernement d’Abdoulaye Wade explique les motivations de son choix. « Aujourd’hui, le Sénégal est à la croisée des chemins du fait de la gestion tatillonne, gabégique avec une forte dose de népotisme ou de clientélisme qui sont érigés en règle. Une fois l’alternance réalisée, il nous faut relever un certain nombre de défis pour mettre le Sénégal sur la voie irréversible du développement », indique-t-il.



Evoquant la gestion des ressources pétrolières et gazières, dont la découverte a suscité beaucoup de convoitises, il exige la promotion d’une gouvernance au-dessus de tout soupçon qui privilégie le patriotisme économique et l’intérêt supérieur de la nation sénégalaise.



Sous ce registre, le privé national, insiste-t-il, occupera la place de partenaire de choix de l’Etat et restera l’acteur majeur du développement économique. « Outre la bonne gouvernance et le renforcement de l’Etat de droit, l’accent doit être mis sur la sauvegarde de l’indépendance de l’institution judiciaire », souligne-t-il.



D’après Habibou Mbaye, le programme de la Coalition Idy 2019 est le porte-étendard, devant promouvoir une gouvernance transparente, portée par une redistribution plus équitable des richesses.



