Présidentielle 2019: Abdoul Mbaye écrit au Conseil constitutionnel

Mercredi 5 Décembre 2018

Abdoul Mbaye, le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), a adressé un courrier à Pape Oumar Sakho, Président du Conseil Constitutionnel.



Dans sa lettre dont emedia.sn détient copie, l’opposant a tenu à appeler l’organe juridictionnel « au respect de la loi (article 57 al.10 du code électoral). Laquelle stipule que « les dispositions pratiques du contrôle des listes (de parrainages) sont fixées par l’autorité ou la structure chargée de la réception des dossiers de candidatures ».



Partant du principe que « le dépôt des listes de parrainage étant une condition de recevabilité de la déclaration de candidature laquelle selon l’article 29 alinéa 1 de la Constitution, faisant du Conseil constitutionnel l’autorité compétente pour fixer les modalités pratiques du contrôle des listes de parrainage », l’opposant demande des règles du jeu plus claire.



« A moins de 10 jours du démarrage du dépôt des dossiers de candidature et donc des listes de signatures de parrainage, dénonce l’ancien Premier ministre, le Conseil Constitutionnel n’a pas encore fixé " les dispositions pratiques du contrôle des listes" comme le lui impose la loi. »



Plusieurs institutions internationales ont également reçu copie dudit courrier, selon les précisions de l’auteur.



