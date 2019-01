Présidentielle 2019 : Aly Ngouille rencontre 4 anciens ministres de l'Intérieur

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Que mijote Aly Ngouille Ndiaye ? Une rencontre secrète s'est tenue, hier, dans un hôtel de la place entre le premier flic du pays et quatre autres anciens ministres de l'intérieur. Selon L'Observateur qui donne l'information, il s'agit de Me Ousmane Ngom, des généraux Mamadou Niang et Lamine Cissé et Cheikh Guèye.



Objectif de la rencontre ? Le journal indique que Aly Ngouille, qui en est à sa première organisation d'une élection présidentielle, veut apprendre de leurs expériences en matière électorale. Les anciens ministres Cheikh Tidiane Sy, Bécaye Diop et Madieng Khary Dieng, qui étaient aussi invités à ce conclave, ont fait faux bond. Les raisons de leur absence n'ont pas été dévoilées.













Seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos