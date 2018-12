Présidentielle 2019 - Cheikh Modou Kara Mbacké : « je n’exclus pas d’être candidat »

L’élection présidentielle de 2019 risque d’avoir un invité-surprise. En visite hier à Keur Massar, Cheikh Modou Kara a soutenu qu’il n’excluait pas d’être candidat.



« Je pense que d’ici le 26 décembre, tout est possible ; et je n’exclus pas d’être candidat », a lâché le guide religieux, ajoutant qu’il a le nombre de signatures requises et la caution pour se présenter à la Présidentielle.



Devant de nombreux fidèles et le maire de la commune, il a en outre annoncé que : « le pays va être secoué et ceux qui seront à l’origine de ces remous, ce sont les hommes politiques ».











L’As

