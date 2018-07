Présidentielle 2019 : Farba Senghor invite Me Madické Niang et Oumar Sarr à oublier Karim Wade Farba Senghor, l’ancien chargé de la propagande du Pds soutient que ses anciens frères du parti n’ont aucune chance d’obtenir gain de cause. Car, dit-il, « les carottes sont cuites pour Karim Wade » depuis le jour où la Crei a lancé une procédure contre lui.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Juillet 2018 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|



