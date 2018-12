Présidentielle 2019 : Karim Wade décroche un million de parrains.

La copie de la carte d’identité nationale Cedeao est une pièce indispensable pour les dossiers de candidature à la présidentielle. Or, Karim Wade n’en a toujours pas alors que le dépôt des candidatures commence demain. Suffisant pour que les libéraux indexent le ministre de l’Intérieur qui, pour eux, vise par cette manœuvre à empêcher leur candidat de se présenter au scrutin présidentiel. Décidés à ne pas se laisser faire, Oumar Sarr et compagnie envoient aujourd’hui, un huissier au ministère de l’Intérieur.



Face à cette situation, le Pds ne compte pas rester les bras croisés en vue de la prochaine présidentielle du 24 février 2019. « Lundi, 10 décembre, par voie d’huissier, le candidat de notre parti saisira à nouveau les services du ministère de l’Intérieur pour au moins d’un duplicata de sa carte d’identité biométrique qu’il joindra à son dossier de candidature à l’élection présidentielle, à la grande satisfaction du million de Sénégalais qui l’ont parrainé », fait savoir le parti de Me Wade.



En outre, soulignant « les violations continues des droits de Karim Meissa Wade et des entorses insoupçonnées dressées contre sa candidature », les libéraux dénoncent « les agissement de Macky Sall » qui, pour eux, « consacrent une des périodes les plus hideuses de notre démocratie avec cette concentration du pouvoir, l’incompétence et la corruption le disputant à l’ignominie ».



Attirant l’attention des Sénégalais et de la communauté internationale sur ces dernières manœuvres du « régime finissant », le Pds note que « Macky Sall, après avoir ruiné le Sénégal, hypothéqué notre démocratie, violé en permanence l’Etat de droit, s’apprête à plonger notre pays dans le chaos pour se maintenir au pouvoir alors que les Sénégalais, dans leur immense majorité, ne veulent pas de lui, de sa famille et de son clan ».



















Les Echos



