Présidentielle 2019: La carte électorale connue jeudi, selon Casimir Demba Cissé

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Janvier 2019 à 22:54

La nouvelle carte électorale mise à jour à l’issue de la dernière révision exceptionnelle des listes électorales va être dévoilée jeudi, a annoncé le directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections (DGE), Bernard Casimir Demba Cissé.



"La carte électorale est fixée par arrêté du ministre de l’Intérieur à moins de 30 jours de la date du scrutin. Le ministre de l’Intérieur a jusqu’au jeudi’’ 24 janvier "pour sortir la carte électorale", a-t-il précisé dans un entretien avec l’APS.



Aussi c’est à partir de jeudi qu’"on va savoir combien il y aura de bureaux de vote, où est-ce qu’ils sont implantés et combien d’électeurs définitifs nous avons".



La carte électorale arrêtée et publiée est ensuite transmise aux maires pour affichage et notification aux candidats, a signalé le directeur de la communication et de la formation à la Direction générale des élections.



Le Conseil Constitutionnel a publié dimanche soir la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle prévue le 24 février prochain.



Outre le président sortant, Macky Sall, 4 autres candidats sont autorisés à briguer les suffrages des Sénégalais, à savoir Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang et Issa Sall, le Conseil constitutionnel ayant définitivement recalé Khalifa Sall et Karim Wade qui avaient introduit des recours.

