Présidentielle 2019: La coalition Idy2019 présente un livre blanc

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|



La coalition Idy2019 va procéder ce mardi à la publication de son livre blanc, intitulé: «Election présidentielle 2019 : Observations saillantes sur un hold-up électoral ».

Idrissa Seck et sa coalition contestent l’élection de Macky Sall, et l’accusent d’avoir volé leur victoire. Le khalifiste Barthélémy Dias, membre de ladite coalition avait récemment fait des révélations sur la fraude à grande échelle du camp de Macky Sall, à travers un tripatouillage du fichier électoral et de l’état-civil. Le livre va exposer les détails de la « fraude » qui a permis au Président Macky Sall de rempiler au premier tour, rapporte L’As.



Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait déclaré Macky Sall réélu avec 58,26 % des voix, Idrissa Seck était classé deuxième avec plus de 20% des électeurs et Ousmane Sonko fermait la marche avec plus 16% des voix.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos