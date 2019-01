Présidentielle 2019: Le plan de riposte de l’opposition contre Macky Sall IGFM-La confrontation est inévitable entre l’opposition et Macky Sall. Le collectif des 25 candidats de l’opposition a donné cet après-midi, à l’issue d’une rencontre, son mot d’ordre pour «la mobilisation et la confrontation afin de dire non au plan de réélection de Macky Sall».

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 08:32



«C’est le temps de l’action. Macky Sall s’entête à mettre en place son plan de réélection. Pour répondre à « la provocation de Macky Sall », le collectif est déterminé à engager une lutte sans concession pour défendre les acquis démocratiques de notre pays et faire face, par tous les moyens à sa disposition, à l’arbitraire d’un président sortant qui redoute d'affronter le suffrage des citoyens de façon honnête et sincère», a déclaré Boubacar Camara chargé de faire la lecture du communiqué.



Dévoilant la stratégie mise en œuvre pour empêcher la réélection de Macky Sall, le collectif des 25 candidats annonce «des missions d’instruction qui vont sillonner dans la semaine en cours les 14 régions du pays pour informer et instruire de manière exhaustive les militants sur les mesures pratiques de résistance».



Une journée nationale d’action dont la date sera annoncée «incessamment» est également envisagé par Malick Gakou et ses pairs, pour s’opposer «à la volonté manifeste de Macky Sall de dérouler son plan de réélection».



Dans son communiqué du jour, le collectif a également demandé au «peuple Sénégalais de considérer Macky Sall comme un candidat éliminé de l’élection présidentielle et de s’opposer par tous les moyens au déroulement de sa campagne électorale ».

















Birame Ndour

