Présidentielle 2019 : "Les Djinns ont pris part au vote", selon Serigne Mbaye Sy Mansour

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2019 à 09:15 | | 1 commentaire(s)|

Serigne Mbaye Mbaye a affirmé hier que les djinns ont voté lors du scrutin présidentiel du 24 février 2019. « Outre les électeurs, dit le khalife des tidianes, d’autres créatures (djinns) ont pris part au vote, en y jouant un rôle très éminent et déterminant ».



Et comme pour convaincre à ceux qui doutent de ses dires, le successeur de Al Amine déclare : « Nous ne sommes pas seuls dans cette salle où sont bien présentes d’autres créatures invisibles pour certains, et qui, elles aussi, méritaient une certaine attention ». Serigne Mbaye dont les propos sont rapportés par Le Quotidien, s’exprimait ainsi lors de la cérémonie officielle de la 89e ziarra annuelle de Tivaouane.

