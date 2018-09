Présidentielle 2019 : Les Sénégalais de la Gambie très motivés pour parrainer le Président Macky Sall. Ce samedi 08 septembre, le ministre de Pêche et de l’Economie maritime Monsieur Oumar Gueye, membre du comité exécutif de l’APR, et du pôle parrainage s’est rendu à Banjul. Cette visite entre dans le cadre du parrainage du candidat Macky Sall par les sénégalais de la Gambie.

Ainsi il a présidé une cérémonie en présence de Son Excellence l’Ambassadeur Saliou Ndiaye, du député de la diaspora Kory Ndiaye, ainsi que la coalition de la mouvance présidentielle (AFP, Yessal, GMAAP, FEEKKE MASI BOLE). Au cours de cette rencontre, 120 responsables se sont déplacés pour parrainer la candidature du Président Macky Sall.



Le ministre a expliqué en détails le processus de déroulement du parrainage.

« Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal m’a envoyé en Gambie pour le lancement officiel du parrainage et également expliquer les règles et méthodologie du parrainage à tous les responsables qui se sont déplacés massivement. La diaspora est extrêmement importante aux yeux du Président Macky Sall et c’est la raison pour laquelle, pour la première fois dans notre histoire politique, nous avons des députés de la diaspora, à l’image de l’honorable député Samba Kory Ndiaye »a, indiqué le ministre Oumar Gueye.

En prenant la parole Son Excellence Monsieur Saliou Ndiaye, Ambassadeur du Sénégal en Gambie, a rappelé les actes posés par le Président Macky Sall pour les Sénégalais de Gambie.

« Un financement de 100 millions de FCFA a été octroyé par le Président Macky Sall dans le cadre du Fond D’appui à l’Investissement des sénégalais de l’Extérieur (FAISE) aux femmes pour leur permettre de s’organiser en structures afin d’avoir leur propre autonomie. En ce qui concerne le secteur de la Santé le Président a mis à la disposition des populations sénégalaises de Gambie une somme de 28 millions et sur le domaine de l’Education, les sénégalais de la Gambie bénéficient d’une gratuité d’accès aux écoles sénégalaises du jardin d’enfant au lycée. Sur le plan de la coopération bilatérale 11 accords touchant tous les secteurs ont été signés.

La cérémonie de lancement de campagne de parrainage a été plutôt prometteuse ; en une demi-journée 200 signatures ont été collectées.

Appréciant cette détermination, le ministre Oumar Gueye a exprimé toute sa satisfaction et son espoir : « nous sommes persuadés que le Président Macky Sall obtiendra d’excellentes résultats à la présidentielles de 2019 dès le premier tour ».

Au regard de l’engagement affiché, le ministre Oumar Gueye s’est dit certain de l’atteinte de l’objectif d’au moins 9000 parrains pour le candidat Macky Sall, qui, a-t ‘il assuré bénéficiera du parrainage de la quasi-totalité des ressortissants sénégalais en Gambie.



