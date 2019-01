Présidentielle 2019 : Les précisions de la mission d’observation de l’UE sur la fiabilité du fichier électoral

Au mois de février 2018, l’Etat du Sénégal avait fait venir un groupe de quatre experts de l’Union européenne pour consulter le fichier électoral. Et, lors d’une conférence de presse organisée par la suite, ces derniers avaient affirmé que le « fichier est tout à fait utilisable pour aller aux élections».



Du côté de la majorité présidentielle, les communicants ont vite fait de conclure que l’Ue a validé le fichier électoral. Que nenni. Selon Denis Petit, chef adjoint de la mission d’observation électorale, « il ne s’agit pas d’une validation du fichier mais essentiellement une analyse technique du fichier électoral tel qu’il était issu des élections de 2017 ». Il précise que «ce n’est pas le fichier actuel » qui a fait l’objet de consultation, mais celui « avant la révision exceptionnelle ». Autrement dit, le fichier qui a servi à l’organisation du Référendum et les élections Législatives.



Les experts ont fait une « analyse de la base de données qui était destinée, entre autres, à détecter des doublons et d’autres de incohérences internes et à y émettre des recommandations à destination du ministère de l’Intérieur », a-t-il dit, ce lundi lors d’une conférence de presse.













