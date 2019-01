Présidentielle 2019 : Massaly rejoint Madické Niang avec 5 millions de F CFA dans ses bagages

Le Secrétaire général de la Fédération départementale du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Thiès a déposé ses baluchons chez le candidat de la coalition Madické 2019.



Mouhamadou Lamine Massaly l'a fait savoir, ce mercredi, au cours d'un meeting dans la capitale du Rail.



Selon lui, "Madické Niang est un homme politique respecté et crédible". C'est pourquoi, soutient-il, ladite fédération a décidé de lui apporter un soutien financier à hauteur de 5 millions de F CFA pour lui permettre de "mener à bien sa campagne électorale".



À ses camarades du Pds, Massaly a laissé entendre : "La bataille de Thiès aura bien lieu et notre premier challenge qui va mener notre candidat au pouvoir, c'est de gagner largement ce département pour prouver à notre leader Abdoulaye Wade, que notre choix est judicieux".

