Présidentielle 2019: Me El Hadji Diouf choisit Macky Sall

Me El Hadji Diouf a réaffirmé ce jeudi son appartenance au camp présidentiel, à trois jours du démarrage de la campagne électorale.



« J’ai toujours appartenu à la coalition Benno Bokk Yakaar. Je fais partie du camp des vainqueurs », a-t-il déclaré. « Les transhumants sont venus pour chercher des postes. Que personne ne me met du camp des transhumants », a précisé l’avocat visiblement très agité face aux journalistes.



« Je dois critiquer Macky Sall »



Me Diouf a par ailleurs relevé des manquements du côté du chef l’Etat, Macky Sall. « Ce n’est pas parce que je suis membre de Benno Bokk Yakaar que je ne critique pas Macky. Le président Macky (Sall) a fait trop d’erreurs, a-t-il noté.

C’est donc clair, Me El Hadji Diouf va soutenir Macky Sall, le candidat de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle du 24 février prochain.



