Présidentielle 2019 : Me Tine, président de l'Usl a déposé sa déclaration de candidature

Maître Abdoulaye Tine, Président de l’Union Sociale Libérale s'est rendu ce matin au Conseil Constitutionnel pour le dépôt de sa déclaration de candidature à l’élection présidentielle de 2019.



Il a par la même occasion désigné son mandataire en la personne de Papa Moussa Saliou Guèye, juriste et doctorant en droit public comme représentant auprès du Conseil Constitutionnel.



S’adressant à la presse, Maître Abdoulaye Tine a rappelé son opposition de principe à la loi sur le parrainage, qu’il estime contraire aux engagements internationaux du Sénégal pour des élections libres, démocratiques, transparentes et loyales.



Il a par ailleurs informé la presse que la Cour de justice de la CEDEAO se prononcera avant le 22 décembre sur son recours devant cette instance.

