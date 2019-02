Présidentielle 2019: Pas de parrains pour le boycott de Me Wade

"Me Wade perd son dernier combat", "Me Wade recalé", "Réprobation unanime", "Me Wade seul contre tous : Son projet voué à l'échec", "Wade sans parrains", "Me Wade lâché par tous", "Wade n'accroche personne".



Tels sont les titres, respectivement, de Walf Quotidien, Sud Quotidien, Enquête, Vox Populi, Le Quotidien, Les Échos et L'As. Il s'y ajoute que les 5 candidats à la présidentielle n'ont même pas daigné commenter l'appel au boycott de l'ancien Président.



Sans parler de Mamadou Diop Decroix et Mamadou Lamine Diallo, réputés être proches de Me Wade, qui ont rejoint Idrissa Seck. Idem pour le mouvement Y en a marre qui reste persuadé que, "quiconque prône le boycott est un allié de Macky Sall".















Seneweb.com

