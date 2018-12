Présidentielle 2019 : le Pastef vient de déposer sa candidature Le Pastef vient de déposer sa candidature au Conseil constitutionnel par l’entremise du mandataire de la coalition Sonko 2019, Me Abdoulaye Tall.

Ainsi, Me Abdoulaye Tall du Parti Pastef a fustigé la cacophonie survenu hier soir au Conseil constitutionnel. Selon lui, « c’est Aminata Touré et sa délégation qui ont créé la débandade ».



Me Abdoulaye Tall dénonce également « des magouilles du pouvoir et du Conseil constitutionnel », informe senegal7.com.

