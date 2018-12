Présidentielle 2019: les leaders du FNR écrivent au Président du Conseil Constitutionnel

Front démocratique et social de Résistance nationale (FRN)



Objet : Instruction des dossiers de parrainage des candidats à la candidature à l’élection présidentielle de février 2019



Monsieur le Président,



Nous avons été informés de la convocation des représentants de candidats membres de notre Front pour la vérification des dossiers de parrainage déposés.



Nous attirons votre attention d’une part, sur notre méconnaissance de la procédure de vérification retenue par votre institution et, d’autre part, sur le fait qu’aucun des candidats de l’opposition ne dispose du fichier électoral devant servir de base à ladite vérification.



Il va de soi que dans ces conditions, les résultats des vérifications effectuées ne sauraient nous engager.



En comptant sur votre pleine conscience de votre mission qui suppose une stricte impartialité, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération.





Moctar SOURANG



Coordonnateur du Front



Liste des candidats membres du Front de Résistance nationale

- Ousmane SONKO

- Cheikh Hadjibou SOUMARE

- Malick GAKOU

- Boubacar CAMARA

- El Hadj Issa SALL

- Mamadou Lamine DIALLO

- Aissatou MBODJ

- Papa DIOP

- Khalifa Ababacar SALL

- Karim Meissa WADE

- Moustapha Guirassy

- Abdoul MBAYE

- Thierno Alassane SALL

- Bougane GUEYE Dany

- Amsatou Sow SIDIBE

- Mansour SY Jamil



